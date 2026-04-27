Грозна проява на вандализъм на паркинга пред билярден бар "Клуб 147" в "Тракия" бе запечатана от охранителни камери. Видеото е качено в социалните мрежи и на него се вижда как двама непълнолетни младежи умишлено нанесят сериозни щети по боята на превозното средство.

На кадрите се вижда как двамата извършители преминават небрежно покрай паркиран черен "Мерцедес". Без видима причина, единият от тях се доближава плътно до колата и с остър предмет оставя дълбока следа по предната част на капака на автомобила. Вторият младеж не прави опит да спре спътника си, като двамата продължават по пътя си, сякаш нищо не се е случило.

Под публикацията с видеото се натрупаха коментари от възмутени пловдивчани. Потребителите са единодушни, че подобно поведение е резултат от липсата на родителски контрол и адекватни наказания.

Много от коментаторите смятат, че липсата на дисциплина е в корена на проблема. "Това е ярък пример защо шамарите трябва да се върнат на дневен ред като метод за превъзпитание“, пише гневен гражданин. Други подчертават, че младежите не осъзнават стойността на чуждия труд. "Някой ден тоя келеш ще си купи собствена кола и тогава ще разбере каква е болката някой да ти причини същото“, гласи друг популярен коментар.

Повечето потребители настояват за незабавни мерки, които да ударят по джоба на семействата им: "Една солидна фактурка за пребоядисване на мама и тате, плюс обществено полезен труд за тези лайненца - това е единственият начин да се научат.“