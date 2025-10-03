© Plovdiv24.bg виж галерията "Положението около бул."Александър Стамболийски" e бедствено. Хората в социалните мрежи се забавляват, но тук изобщо не е смешно", споделя работеща в голям търговски комплекс.



Жената разказа пред Plovdiv24.bg, че водата е на ръба да влезе в търговските обекти.



От сутринта зоната там е отцепена и движението е спряно в тази посока. Въпреки това не липсват и смелчаци, опитващи се да потеглят оттам за работа.



По-рано днес момче от една от закъсалите коли е излязло от автомобила и е застанало отгоре на капака, докато чака помощ.



Други граждани пък са сложили гумените ботуши и ходят да проверят колите си и състоянието на улицата.



Гражданката споделя, че такова нещо до този момент не е виждала и съжалява, че Пловдив се е превърнала в бедстваща Венеция.



По думите й спортната база на Спартак също е под вода.



