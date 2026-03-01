ЗАРЕЖДАНЕ...
Гражданин за дупките в "Прослав": Джантите на колата ми стават криви след 1-2 обиколки из квартала
Хората изразиха недоволство от огромните кратери, зейнали по много от улиците, и настояха за спешни ремонти, за да не се повреждат автомобилите им.
Според протестиращите кварталът е пренебрегван и липсва адекватна грижа за инфраструктурата. Някои от дупките са се появили след последните проливни дъждове, а други са станали още по-големи в резултат на валежите.
"Никъде не виждам ремонти, виждам само кражба на пари. Има масово строителство, но за нашите улици никой не се грижи. Откакто съм се родил, нищо не е направено", заявиха протестиращите.
Георги Дюлгерски, един от тях, сподели: "Инфраструктурата е в ужасно състояние. Има огромни дупки. Като се наложи да мина през квартала, трябва да си оправям колата - дажантите ми са криви. Не очакваме съдействие от кметицата Тони Стойчева."
Жителите на квартала настояват за спешни действия по запълване на дупките и подобряване на уличната инфраструктура.
