|Голяма търговска верига засече в Пловдив фалшива банкнота от 20 евро
При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която се била разплатила с нея на каса. Вчера на подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена копюра с номинал 50 евро.
И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза. Образувани са досъдебни производства за престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.
