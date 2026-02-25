Голяма търговска верига засече в Пловдив фалшива банкнота от 20 евро

© В неделя в Пето РУ в Пловдив постъпил сигнал, че в оборота на голяма търговска верига на бул. "Цариградско шосе“ в областния град е засечена фалшива банкнота от 20 евро.



При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която се била разплатила с нея на каса. Вчера на подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена копюра с номинал 50 евро.



И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза. Образувани са досъдебни производства за престъпление по чл. 244, ал. 1 от НК под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.