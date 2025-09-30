Голям празничен концерт в Пловдив

© По повод Световния ден на музиката – 1 октомври, пловдивчани и гостите на града ще могат да се насладят на празничен концерт, подарък от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО).



Събитието ще се състои на 1 октомври 2025 г. от 17:30 ч. на площад "Римски стадион“. Под диригентската палка на старши лейтенант Венцислав Стефанов професионалните музиканти ще представят богат и разнообразен репертоар – от популярни маршове до патриотични, класически и поп произведения.



Концертът е част от поредица събития, организирани от район "Централен“ в партньорство със СКСО, чиято цел е да засилят връзката между армията и обществото чрез музика, традиция и дух.



Военният духов оркестър на СКСО е създаден на 1 юли 2020 г. с мисията да възроди и поддържа богатите традиции на военната музика в Българската армия.