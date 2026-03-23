Хранителна верига от магазини в Пловдив, пусна турски розови домати (клас 1) на цена от 8 лева за килограм или 4.09 евро.
Това съобщи за Plovdiv24.bg наш редовен читател, който припомня, че търговските обекти на въпросната верига са разположени в различни части на града ни.
Става дума за "Лекси", а днешните снимки са направени в обекта на улица "Капитан Райчо" в търговски център "Форум". Гръцки краставици, отново клас 1, се предлагат срещу 5.07 лева за килограм, или 2,59 евро.
"Това е положението, драги зрители! До онзи ден 4 лева ни се виждаха много, а сега вече са 4 евро доматките. За Великден може и да ударят 10 лева. Хубава вечер!", не скрива иронията си пловдивчанинът.
Изводите и коментарите оставяме на вас, нашите редовни читатели.
Голям магазин в Пловдив пусна турски домати за 8 лева килограма
factotum_1967
преди 43 мин.
В кварталния магазин до нас от днес чери домати са 5.80 евро и розов домат е 4.90 евро.
wladko 1
преди 1 ч. и 31 мин.
Лекси....кой друг!!!!!
wladko 1
преди 1 ч. и 32 мин.
В пазарната икономика може всичко,и по 18 килото....номера е да има кой да купува,а въпросния магазин си опипва почвата,както винаги до сега!!!!
еди мърфи
преди 2 ч. и 47 мин.
Пластмасови домати без вкус не ядем-даже и по 2 лв .кг да са-балъците да купуват
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.