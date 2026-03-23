Хранителна верига от магазини в Пловдив, пусна турски розови домати (клас 1) на цена от 8 лева за килограм или 4.09 евро.



Това съобщи за Plovdiv24.bg наш редовен читател, който припомня, че търговските обекти на въпросната верига са разположени в различни части на града ни.



Става дума за "Лекси", а днешните снимки са направени в обекта на улица "Капитан Райчо" в търговски център "Форум". Гръцки краставици, отново клас 1, се предлагат срещу 5.07 лева за килограм, или 2,59 евро.



"Това е положението, драги зрители! До онзи ден 4 лева ни се виждаха много, а сега вече са 4 евро доматките. За Великден може и да ударят 10 лева. Хубава вечер!", не скрива иронията си пловдивчанинът.



Изводите и коментарите оставяме на вас, нашите редовни читатели.