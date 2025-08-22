© виж галерията Пожар засегна складово помещение за обувки в кв. "Кючук Париж". Огънят унищожи част от продукцията в него, съобщиха от Пожарната.



Светкавичната реакция на 7 екипа огнеборци от различни служби и автомеханична стълба спря разпространението на огъня към съседни помещения на други фирми.



Засегната площ е около 300 кв.м, а спасената площ е над 1100 кв.м. Огънят е локализиран. Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.