|Големи щети след пожара в Пловдив
Светкавичната реакция на 7 екипа огнеборци от различни служби и автомеханична стълба спря разпространението на огъня към съседни помещения на други фирми.
Засегната площ е около 300 кв.м, а спасената площ е над 1100 кв.м. Огънят е локализиран. Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.
