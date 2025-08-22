ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гори склад за обувки в Пловдив, много пожарни са на мястото
Възникнал е пожар в склад за обувки. На място са изпратени 6 екипа и автомеханична стълба, уточниха в отговор на наше запитване от пожарната в Пловдив.
Складът се намира в Южната промишлена зона. По адресна регистрация се води на бул. "Кукленско шосе" 17, зад мебелната фабрика "Гарденити" ООД. Огнеборците правят всичко възможно да предотвратят прехвърлянето на пожара върху съседните производствени обекти, включително предприятието за мебели.
