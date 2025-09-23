ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Големи компании в Пловдив предлагат работа на хора със и без опит
Изложбена площ с десетки компании от региона, сцена с лекции, активности, зони за нетуъркинг и дистанционна работа, кариерни консултации и специално професионално студио за снимки за LinkedIn и CV ще бъдат част от програмата на събитието. Пловдив се превръща в арена на лични срещи между работодатели, които търсят специалисти в сферите производство, ИТ, маркетинг, продажби, финанси, обслужване на клиенти и др.
Директни предложения за работа, стажантски програми, бързи интервюта с работодатели и преглед на възможностите и допълнителните придобивки, които фирмите предлагат, ще са част от щандовете на компаниите.
Сцената на събитието, предлага целодневна програма с гост-лектори, популярни лица от бизнеса, изкуството и културата. Сред имената, с които всички посетители ще могат да се срещнат, са създателят на "Капана Фест" Никола Сивков, певицата и артист Керана и други.
Личната среща с работодателите, семинарната програмата, специалната зона, в която целодневно участниците ще получават кариерни консултации, студио за LinkedIn снимки и такива, подходящи за CV - това само част от активностите, които ще направят посещението на всеки истинска инвестиция в личното и професионално развитие.
Ако търсите работа и развитие в град Пловдив или искате да научите нещо ново, да размените професионални контакти - ще ви очакваме на 9 октомври", споделят от организаторите на Career Show Събитията на Career Show са напълно безплатни след задължителна регистрация.
Програмата на събитието можете да видите тук.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 1 ч. и 15 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
17:22 / 23.09.2025
18-годишна ученичка от Пловдив има 200 медала от математически съ...
15:26 / 23.09.2025
Кървавата баня край Пловдив: 30 прободни рани с нож в лицето, шия...
15:40 / 23.09.2025
Този е задържаният за убийството в Белащица
14:52 / 23.09.2025
Убийството в пловдивски парк е извършено много жестоко и пред дец...
14:14 / 23.09.2025
Докараха окован криминалния тип, арестуван за убийството в Пловди...
13:44 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS