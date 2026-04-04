Дванайсет глоби на шофьори, които масово паркират в зелени площи на улица "Иван Рилски“, са съставили служители на район "Северен“. До проверката се стигна след официален сигнал от общинския съветник д-р Борислав Матеев.

"Дванайсет глоби няма да възстановят тревните площи. Истината е, че хората не паркират в тревата за удоволствие. Глобите са инструмент, но реалното решение е в управление, което създава условия хората да не бъдат принудени да нарушават правилата. Факт е, че администрацията се задейства след подадения сигнал, но сега остава най-важната стъпка – обещанието, че след 12 април ще стартират рехабилитационните дейности – както по спортната площадка, така и по прилежащите зелени площи, включително мерки за ограничаване на паркирането върху тях“, заяви за Plovdiv24.bg д-р Борислав Матеев.

В официално писмо до него от районната администрация уверяват, че в най-скоро време ще започне ремонт на тротоарната настилка по улица "Иван Рилски“, поставяне на антипаркинг съоръжения, които да възпрепятстват паркирането, както и възстановяване на унищожените от автомобилите зелени площи.

Реалните действия започнаха в резултат на подадени сигнали в приемната на общинския съветник д-р Борислав Матеев, който се ангажира да съдейства за решаване на проблемите на жителите в район "Северен“.

