ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Глоби и забрани за посещения на спортни мероприятия заради хулигански прояви по време на футболно дерби в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:44Коментари (1)608
© Plovdiv24.bg
След усилени оперативни и издирвателни действия служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на 8 посетители на футболна среща на 1 ноември 2025-а година, извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ).

Припомняме, че след като единият от вратарите бе ударен с бутилка,  мачът между отборите на ПФК "Локомотив“ и ПФК "Ботев“ бе прекратен преждевременно При последвалата незабавна полицейска проверка за нейното хвърляне бе заподозрян зрител от сектора на домакините, а материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.  

От прегледа на видеозаписите до момента са разпознати още 8 извършители на хулигански прояви на спортната среща на възраст между 16 и 39 години. При проведената специализирана акция в рамките на вчерашния ден те са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по ЗООРПСМ.  

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо изделие на територията на спортното съоръжение единият от мъжете получава глоба от 2000 лева и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 1000 лева са наложени на други шестима, нарушили различни текстове от закона във връзка с покриване на лицето с маска, отправяне на неприлични жестове, подпалване на рекламен артикул.

Спрямо непълнолетния 16-годишен тийнейджър, който също е бил разпознат чрез видеонаблюдението, докато държи запалена факла на трибуната, предстои да бъдат взети съответните наказателни мерки от Местната комисия по обществен ред и сигурност.

Работата на полицията по случая все още не е приключила – снетите записи от камерите продължават да се анализират с оглед придобиване на категорични данни за съпричастност към хулигански прояви и на други посетители на отминалото дерби.


Още по темата: общо новини по темата: 93
21.01.2026 Даниел Наумов: Феновете на Локо ме закачат в социалните мрежи! Дербито пак ще е с голямо напрежение, но очаквам да продължим
19.01.2026 Окончателно: Насрочиха дербито между Локо и Ботев за Купата
09.01.2026 Официално: Желанието на Ботев не бе уважено, ето кога ще е дербито за
Купата
09.01.2026 Крушарски: В Ботев винаги реват за нещо! Филипов се е объркал, пратете му много поздрави
08.01.2026 Ботев и Локо сядат на една маса утре, взимат важно решение
07.01.2026 Илиян Филипов: Жоку е контузен! Ще опитаме в мача за купата с по-малкия отбор да е на разположение на Херо
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски съд забрани на 19-годишния Божидар Бобоков да напуска ...
14:51 / 22.01.2026
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди нови...
13:39 / 22.01.2026
Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен с...
14:24 / 22.01.2026
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
Тенис от Пловдив и региона
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: