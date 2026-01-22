ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глоби и забрани за посещения на спортни мероприятия заради хулигански прояви по време на футболно дерби в Пловдив
Припомняме, че след като единият от вратарите бе ударен с бутилка, мачът между отборите на ПФК "Локомотив“ и ПФК "Ботев“ бе прекратен преждевременно При последвалата незабавна полицейска проверка за нейното хвърляне бе заподозрян зрител от сектора на домакините, а материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.
От прегледа на видеозаписите до момента са разпознати още 8 извършители на хулигански прояви на спортната среща на възраст между 16 и 39 години. При проведената специализирана акция в рамките на вчерашния ден те са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по ЗООРПСМ.
За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо изделие на територията на спортното съоръжение единият от мъжете получава глоба от 2000 лева и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 1000 лева са наложени на други шестима, нарушили различни текстове от закона във връзка с покриване на лицето с маска, отправяне на неприлични жестове, подпалване на рекламен артикул.
Спрямо непълнолетния 16-годишен тийнейджър, който също е бил разпознат чрез видеонаблюдението, докато държи запалена факла на трибуната, предстои да бъдат взети съответните наказателни мерки от Местната комисия по обществен ред и сигурност.
Работата на полицията по случая все още не е приключила – снетите записи от камерите продължават да се анализират с оглед придобиване на категорични данни за съпричастност към хулигански прояви и на други посетители на отминалото дерби.
