|Глобен шофьор, който е с над 50-годишен стаж: Нали разбирате, че това е безумно и недопустимо
Мъжът, който е шофьор с близо половинвековен стаж, твърди, че глобата е наложена несправедливо и поставя под въпрос начина, по който общинските служители прилагат Закона за движение по пътищата.
"Бях спрял автомобила си на ул. "Дрян", тъй като имах преглед в 4-то ДКЦ. Когато се върнах, намерих залепена глоба от Общинска охрана“, разказва потърпевшият. Санкцията е наложена по чл. 94, ал. 3 от Закона за движение по пътищата – текст, който регламентира спирането и паркирането на пътни превозни средства.
"Шофирам повече от 50 години и отлично познавам правилника. Колата ми не само не пречеше на движението, а разстоянието до отсрещно паркираните автомобили беше достатъчно за нормално маневриране“, уточнява той.
Гражданинът поставя логичен въпрос – ако служителите на Общинска охрана стриктно се придържат към чл. 94, ал. 3, то би следвало автомобилите да спират буквално пред паркираните от дясната страна коли, което според него е "безумно и недопустимо“.
"В същия член има и ал. 4, която явно охранителите са пропуснали да прочетат“, казва той с ирония.
Според него действията на служителите по-скоро изглеждат като опит да се насочат гражданите към платените паркинги около болницата.
"Дали не е по-лесно да се лепят глоби, за да се принудят хората да паркират на паркингите на ‘Каспела’?“, пита той.
Пловдивчанинът споделя и по-широкото си възмущение от ситуацията с паркирането в града:
"Ако от Общината искат да събират глоби, има достатъчно реални нарушения — след 18 часа тротоарите и зелените площи са пълни с коли. Но явно е по-удобно да се глобяват хора, които спират за кратко пред лечебно заведение.“
В района около 4-то ДКЦ и болница "Каспела“ в последните години се изграждат нови паркинги, включително многоетажен. "Унищожиха зелени площи, за да се направи платен паркинг. Кой ги стопанисва и какво общо имат глобите с всичко това — оставям на преценката на хората“, завършва мъжът.
