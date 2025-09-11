Главният секретар на МВР проведе среща с изпълняващия функцията апелативен прокурор на Пловдив

© В Апелативна прокуратура – Пловдив днес се проведе работна среща между главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков и и.ф. апелативен прокурор Тихомир Стоев. Тя беше предварително планирана между двамата ръководители.



В рамките на традиционно доброто партньорство главен комисар Рашков и и.ф. апелативен прокурор Стоев обсъдиха приоритетите в дейността на двете институции, като се спряха на конкретни мерки в борбата срещу престъпността и повишаване на средата за сигурност на територията на апелативен район – Пловдив, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.



Една от основните теми на разговора беше свързана с набелязване на действия срещу наркоразпространението сред подрастващите и проявите на агресия от тяхна страна. Не на последно място бяха обсъдени и въпросите за противодействие на битовата престъпност и намаляване на пътния травматизъм.



Двамата ръководители бяха единодушни, че съвместните действия в посока постигане на устойчивост в противодействието на закононарушенията ще продължат и занапред.



