© Главният архитект на община Пловдив арх. Яна Желязкова представи проекта за социализацията на река Марица в рамките на Форум "Марица“ – национални политики и местни решения за водните ресурси, предават репортери на Plovdiv24.bg.



Миналата година общината съвместно с районните администрации започна проектиране за развитието на бул. "Марица север" и юг западно от моста на бул. "Цар Борис III Обединител“, където са предвидени нови пространства. Първоначално е направена фитосанитарна оценка на дървесната растителност и се предвижда засаждане на нова. Ще има нови кътове за отдих, развлечения и култура, в които могат да се провеждат събития. Предвиждат се нови алеи за разходка, велоалеи, детски площадки. Ще продължаваме да развиваме булеварда и в следващите години – подчерта в интервю за медията ни арх. Желязкова.



Новите проекти са своеобразно продължение на реализирания преди години проект за социализация на южния бряг на река Марица пред Водната палата.



Проектът за бул. "Марица север" е разработен, а сега предстои да се направи и за "Марица юг", в западна посока. В интервюто се посочва, че това са първите по-малки стъпки, с които се поставя началото на дългосрочна програма за развитие на река Марица.



Като френски възпитаник, арх. Желязкова смята, че и Марица може да се превърне за Пловдив в такъв притегателен център, както е Сена за Париж. "Всичко е възможно, стига да вложим достатъчно енергия и да гледаме към развитието по цялото протежение на реката“ – каза тя. Необходима е обща концепция за Марица в рамките на града, която евентуално на следващо ниво да се реализира.



Конференцията събра в Пловдив представители на институции и неправителствени организации в опит да се намери пресечна точка за справяне с проблема с безводието. Форум "Марица“ се организира от Национална мрежа за развитие в партньорство с "БГ Бъди активен" и "Екипът на София", "Пловдив – Град за хората", с подкрепата на Община Пловдив.



