Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:40Коментари (0)36
След два дни Георги Христов пристига в Пловдив с грандиозен концерт "Господи, колко си хубава!" – емоция, която не се забравя. Довечера от 19:30 ч. Летен театър "Бунарджика“ ще се превърне в сцена на магията. След разпродадени зали във Варна и Бургас, след вълна от любов и аплодисменти, най-мощният и чувствен глас на България се завръща в града под тепетата с концерта "Господи, колко си хубава“ – взрив от емоции, светлина и незабравими песни. В този формат, Георги Христов ще изпее най-красивите си песни в преклонение към българската жена и майка.

Това е единственият концерт тази година на Георги Христов, който ще се проведе на лятна сцена под открито небе. Известният и обичан български поп певец, композитор и текстописец вече се подготвя за голямо коледно турне и само Пловдив ще има удоволствието да го посрещне в топлата септемврийска вечер под звездите на Бунарджика.

Георги Христов не просто пее – той разказва, обгръща, разтърсва душата. Всеки негов концерт е преживяване, което се помни дълго след последния акорд. Публиката ще се наслади на големите хитове, които всички обичат, на песни от новия албум, покорил сърцата на хиляди зрители в неповторима атмосфера и директна емоционална връзка.

