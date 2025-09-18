ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
Това е единственият концерт тази година на Георги Христов, който ще се проведе на лятна сцена под открито небе. Известният и обичан български поп певец, композитор и текстописец вече се подготвя за голямо коледно турне и само Пловдив ще има удоволствието да го посрещне в топлата септемврийска вечер под звездите на Бунарджика.
Георги Христов не просто пее – той разказва, обгръща, разтърсва душата. Всеки негов концерт е преживяване, което се помни дълго след последния акорд. Публиката ще се наслади на големите хитове, които всички обичат, на песни от новия албум, покорил сърцата на хиляди зрители в неповторима атмосфера и директна емоционална връзка.
Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и Grabo.bg, на касите в Пловдив и онлайн.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025
Вандалска проява или невинно деяние в пловдивски парк? Вие прецен...
22:23 / 17.09.2025
Пловдивчани са поканени на интересна инициатива и нощна разходка...
19:46 / 17.09.2025
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
19:07 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS