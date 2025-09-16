Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт

© Летен театър Пловдив



0 коментара за Летен театър Пловдив Парк Бунарджик Събития в обекта: Георги Христов 19:30/18.09.2025



Това е единственият концерт тази година на Георги Христов, който ще се проведе на лятна сцена под открито небе. Известният и обичан български поп певец, композитор и текстописец вече се подготвя за голямо коледно турне и само Пловдив ще има удоволствието да го посрещне в топлата септемврийска вечер под звездите на Бунарджика.



Георги Христов не просто пее – той разказва, обгръща, разтърсва душата. Всеки негов концерт е преживяване, което се помни дълго след последния акорд. Публиката ще се наслади на големите хитове, които всички обичат, на песни от новия албум, покорил сърцата на хиляди зрители в неповторима атмосфера и директна емоционална връзка.



Билети се продават в мрежата на Eventim.bg и Grabo.bg, на касите в Пловдив и онлайн.