ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Георги Георгиев: Не съм виновен
Автор: Ивет Калчишкова 11:16Коментари (0)1158
© Plovdiv24.bg
"Не се чувствам виновен. Очаквам съдът да бъде обективен и да излезе истината, че не съм виновен", сподели лаконично подсъдимият Георги Георгиев по случая "Дебора".

Преди минути адвокатите му поискаха прекратяване на производството и връщане на делото на фаза разследване.

По думите на адвокат Петко Кънев има решение на Окръжен съд - Стара Загора от юли тази година, в което категорично се заявява, че участието на разследващ полицай, който е съпруг на установен свидетел по делото, представлява пречка на извършване на действия от нея.

“Това, което първоначално искахме от съда, да се върне делото в хода на разпоредителното заседание, но вече имаме влязъл в сила съдебен акт. На тази база поискахме връщането на делото в досъдебва фаза и прекратяване на производството."

По думите му разследващ полицай и свидетел са съпруг и съпруга.

“Той първи е извършил беседа с Дебора, разпитан е като свидетел. Получавал е веществени доказателстява, а в същото време неговата съпруга е била разследващ полицай."


Още по темата: общо новини по темата: 289
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Граждани сигнализират за активна просия пред "Кауфланд" в Пловдив...
11:42 / 12.09.2025
Парк "Белите брези" приема екофестивала Re:Bazaar
10:58 / 12.09.2025
Даваме 300 000 лева за нов Генерален план за организация на движе...
10:21 / 12.09.2025
Георги Георгиев запази мълчание преди съдебното заседание
10:18 / 12.09.2025
Дебора: Това ме отчайва
10:03 / 12.09.2025
Родители от "Столипиново": Децата ни трябва да учат, но училищата...
09:20 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: