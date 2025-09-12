ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георги Георгиев: Не съм виновен
Преди минути адвокатите му поискаха прекратяване на производството и връщане на делото на фаза разследване.
По думите на адвокат Петко Кънев има решение на Окръжен съд - Стара Загора от юли тази година, в което категорично се заявява, че участието на разследващ полицай, който е съпруг на установен свидетел по делото, представлява пречка на извършване на действия от нея.
“Това, което първоначално искахме от съда, да се върне делото в хода на разпоредителното заседание, но вече имаме влязъл в сила съдебен акт. На тази база поискахме връщането на делото в досъдебва фаза и прекратяване на производството."
По думите му разследващ полицай и свидетел са съпруг и съпруга.
“Той първи е извършил беседа с Дебора, разпитан е като свидетел. Получавал е веществени доказателстява, а в същото време неговата съпруга е била разследващ полицай."
