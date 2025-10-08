ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Гатев и Владимир Темелков обсъдиха мерки за по-добра среда в детските градини и ясли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:26
©
В кметството на район "Тракия“ днес се проведе работна среща между кмета Георги Гатев и заместник-кмета на Община Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков.

Основна тема на разговора бе състоянието на материалната база в детските градини и детските ясли в района. Обсъдени бяха необходимите мерки за подобряване на условията за децата – ремонти на покриви, помещения и дворове.

В рамките на срещата бе решено да се извършат обследвания и да се изготвят протоколи за състоянието на сградите. За местата, където се налагат спешни ремонти, действия ще бъдат предприети незабавно. Ремонтните дейности, които търпят отлагане, ще бъдат включени в бюджета на Община Пловдив за 2026 година.

"За нас е приоритет децата да растат и учат в сигурна и модерна среда. Ще работим заедно с общинското ръководство, за да осигурим необходимите условия в детските заведения на територията на район "Тракия“, заяви кметът Георги Гатев.

Това е първата от срещите на заместник-кмета Владимир Темелков с районните кметове. Предстоят подобни разговори и в останалите райони на Пловдив.







