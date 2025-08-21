Генерален консул си взе довиждане с Пловдив

© Пловдив е уникален град, в който с удоволствие ще се връщам отново и отново. Това заяви по време на среща с кмета Костадин Димитров генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю, преди заминаването си от града на тепетата.



Той изтъкна, че в продължение на четири и половина години, през които е бил на служба тук, е създал много искрени приятелства и се е почувствал като част от неповторимата атмосфера на Пловдив. Корхан Кюнгерю благодари на кмета Костадин Димитров за съвместната работа и ползотворното сътрудничество.



"Няма друг град, с който да сравня Пловдив, той завинаги ще остане в моето сърце“, посочи генералният консул на Република Турция в града на тепетата. Той допълни, че е удовлетворен от предоставената му възможност да работи в толкова приятелска и съюзническа държава като България и в град с дух, история, архитектура, творчески, културен и социален живот като Пловдив.



"Изключително съм Ви благодарен за партньорството, което започна още докато бях кмет на район "Тракия“ и продължи в мандата ми на кмет на Пловдив. Нашите отношения винаги са били пример за приятелство и добросъседство. Уверен съм, че където и да Ви отведе дипломатическата кариера, винаги ще бъдете посланик на Пловдив“, отбеляза кметът Костадин Димитров. Той подари картина на Пловдив на дипломата, който заяви, че тя ще бъде поставена на специално място в кабинета му.