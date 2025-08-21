ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Генерален консул си взе довиждане с Пловдив
Той изтъкна, че в продължение на четири и половина години, през които е бил на служба тук, е създал много искрени приятелства и се е почувствал като част от неповторимата атмосфера на Пловдив. Корхан Кюнгерю благодари на кмета Костадин Димитров за съвместната работа и ползотворното сътрудничество.
"Няма друг град, с който да сравня Пловдив, той завинаги ще остане в моето сърце“, посочи генералният консул на Република Турция в града на тепетата. Той допълни, че е удовлетворен от предоставената му възможност да работи в толкова приятелска и съюзническа държава като България и в град с дух, история, архитектура, творчески, културен и социален живот като Пловдив.
"Изключително съм Ви благодарен за партньорството, което започна още докато бях кмет на район "Тракия“ и продължи в мандата ми на кмет на Пловдив. Нашите отношения винаги са били пример за приятелство и добросъседство. Уверен съм, че където и да Ви отведе дипломатическата кариера, винаги ще бъдете посланик на Пловдив“, отбеляза кметът Костадин Димитров. Той подари картина на Пловдив на дипломата, който заяви, че тя ще бъде поставена на специално място в кабинета му.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив пред екокатастрофа заради трупове на умъртвени животни
13:57 / 21.08.2025
Взрив близо до детска градина в Пловдив
13:14 / 21.08.2025
В Пловдив не се смилиха над бившето гадже на Глория
12:43 / 21.08.2025
Невиждан кинокомплекс отваря врати в пловдивски мол, ще има и лег...
12:31 / 21.08.2025
Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
11:57 / 21.08.2025
Спешна среща в Пловдив заради наводнения пробив под Гарата, причи...
10:25 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS