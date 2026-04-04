След успеха на регулярното събитие Занаятчийски базар “Да хванеш гората" в столицата, Пловдив е първият град, който ще посрещне производителите на чиста българска храна. Всички те са герои на предаването “Да хванеш гората" с автор Галя Щърбева. "Циркът се мести в Пловдив", каза по този повод Щърбева, къде на шега, къде не съвсем.

Събитието събира на едно място фермери, талантливи занаятчии и творци, които представят ръчно изработени продукти, вдъхновени от природата, традициите и устойчивия начин на живот. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до автентични продукти, да се срещнат лично с техните създатели и да усетят духа на съвременното занаятчийство.

Като град с утвърдено културно значение и носител на титлата Европейска столица на културата, Пловдив е естествена стъпка към популяризирането на хората, които създават чиста продукция с много труд и отдаденост, която се превръща в запазена марка за страната ни.

"Надяваме се, че базарът ще прерастне в устойчива традиция и повод са събиране на хора с еднаква енергия и начин на мислене, а не просто място за търговия. Очакваме ви, за да споделим заедно любовта към чистата храна, ръчния труд, традициите и природата", казват организаторите.

Занаятчийски базар "Да хванеш гората" ще се проведе на 4 и 5 април в Park Maxx Retail Park.