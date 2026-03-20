Коалиция ГЕРБ-СДС даде символичен старт на кампанията си за парламентарните избори на 19 април пред предизборния павилион на пл. "Стефан Стамболов" на главната пешеходна улица в Пловдив. На знаковото събитие присъстваха кандидати за народни представители, участващи в листата с № 15, активисти и симпатизанти на формацията, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Днес откриваме кампанията, но това е възможност за откровен и честен разговор с гражданите. Всеки ден се срещам с пловдивчани и чувам техните искания. Хората искат ред, стабилност, сигурност, че всичко започнато ще бъде завършено. Хората искат ред, работа, растеж. За нас е чест лидерът на партия "Граждани за европейско развитие на България" Бойко Борисов да е водач на нашата листа. В нашата листа ими различни хора, чуваме гласа на всички поколения" - каза в изказването си областният координатор на ГЕРБ за Пловдив и кмет на града Костадин Димитров.

Когато Пловдив има силен глас в парламента, тогава важните проекти получават подкрепа и се случват. За Пловдив това означава много важни инфраструктурни обекти, които ще определят развитието на града - нов мост на река Марица, Форум юг- изток и други, изброи градоначалникът. Предупреди, че пред България стои избор дали да продължи развитието или това развитие ще бъде спряно. "Ние ще обещаем: работа за ред и стабилност, с постоянно и с отговорност" - заяви Димитров. 

"Изключително съм щастлив, че днес съм в Пловдив, след като вчера успяхме да решим много важни неща. Едно от тях е подготвения от нас Закон за лобизма" - каза вторият в листата Георги Георгиев.