Коалиция ГЕРБ-СДС даде символичен старт на кампанията си за парламентарните избори на 19 април пред предизборния павилион на пл. "Стефан Стамболов" на главната пешеходна улица в Пловдив. На знаковото събитие присъстваха кандидати за народни представители, участващи в листата с № 15, активисти и симпатизанти на формацията, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Днес откриваме кампанията, но това е възможност за откровен и честен разговор с гражданите. Всеки ден се срещам с пловдивчани и чувам техните искания. Хората искат ред, стабилност, сигурност, че всичко започнато ще бъде завършено. Хората искат ред, работа, растеж. За нас е чест лидерът на партия "Граждани за европейско развитие на България" Бойко Борисов да е водач на нашата листа. В нашата листа ими различни хора, чуваме гласа на всички поколения" - каза в изказването си областният координатор на ГЕРБ за Пловдив и кмет на града Костадин Димитров.
Когато Пловдив има силен глас в парламента, тогава важните проекти получават подкрепа и се случват. За Пловдив това означава много важни инфраструктурни обекти, които ще определят развитието на града - нов мост на река Марица, Форум юг- изток и други, изброи градоначалникът. Предупреди, че пред България стои избор дали да продължи развитието или това развитие ще бъде спряно. "Ние ще обещаем: работа за ред и стабилност, с постоянно и с отговорност" - заяви Димитров.
"Изключително съм щастлив, че днес съм в Пловдив, след като вчера успяхме да решим много важни неща. Едно от тях е подготвения от нас Закон за лобизма" - каза вторият в листата Георги Георгиев.
Още по темата
Още от Институции
Николай Томов, НГСЕИ: Издействахме още стипендии от МК за участниците в Националния конкурс по актьорско майсторство
За подлез "Археологически" и "Изчезналото кралство" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Стамат89
преди 30 мин.
Темелков да не сте го командировали на строежа на Хуманитарната. От месеци се крие нещо, преди на ден по два пъти се плюнчеше пред камерите. Всичко наред ли е?
