С решение по адм. дело № 600/2025 г. Административен съд – Пловдив за шести път призна нарушение на права на лишения от свобода Димитър Дардов и осъди Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати обезщетение.Съдът установи, че в периода 02.10.2024 г. – 18.03.2025 г. Дардов е пребивавал 144 дни в условия на пренаселеност – под минимално изискуемата жилищна площ от 4 кв.м. на човек – както и 153 дни в помещение, в което се е пушело, въпреки че той е непушач. Магистратите приеха, че това представлява неблагоприятно и унизително третиране по смисъла на закона и присъдиха обезщетение от 1000 лева, ведно със законната лихва, държавна такса и адвокатски разноски.Това е шестото поред спечелено дело на Дардов. Общият размер на присъдените обезщетения до момента вече надхвърля 6500 лева. Към тях следва да се добавят лихви, съдебни разноски, адвокатски възнаграждения, административни разходи по процесите и ангажиране на държавен ресурс.Процесът срещу фотографа Димитър Дардов, обвинен в блудство, започна отначало пред Окръжен съд Пловдив на 19 февруари.В момента Дардов се намира под домашен арест след като на 15 декември 2025 Окръжен съд Пловдив измени мярката му. Към онзи момент магистратите са приели, че продължилото повече от две години задържане под стража е прекомерно и са отчели са изрядното поведение на подсъдимия по време на процеса.Припомняме, че през ноември Апелативен съд – Пловдив отмени решението на Окръжния съд и го върна за ново разглеждане от друг съдебен състав.На 18.12.2024г. Районен съд-Пловдив постанови присъда, с която призна Димитър Дардов за виновен в извършването на три престъпления и му наложи едно общо най-тежко наказание от 7 години лишаване от свобода и глоба от 5000 лева.Присъдата беше протестирана от прокурора и обжалвана от подсъдимия пред окръжен съд.Пловдивският окръжен съд прие с решение от месец май 2025г., че две от престъпленията не са извършени спрямо лице, което не е разбирало свойството и значението на извършеното, приложи по-благоприятен закон и намали наказанието на 4 години лишаване от свобода и глоба от 3000 лева.В Апелативен съд – Пловдив делото е образувано по искане на осъдения Димитър Дардов и защитника му за възобновяването на наказателно производство, както и по искане на и.ф. Главен прокурор на Република България. Съдът отхвърля като неоснователни доводите на осъдения и на защитника му, че при разглеждане на делото от предходните инстанции са допуснати съществени нарушения, ограничаващи правата на осъденото лице.