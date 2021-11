© виж галерията В рамките на два дни, на 17 и 18 ноември, сдружение БГ Бъди aктивен събра учители от цялата страна в Пловдив, на специален форум за преподаватели - "Активни училища". Форумът цели разпространение на опит и ресурси в областта на физическата култура и спорт по две основни теми "Физическа грамотност за цял живот" и "Здрави и физически активни училища в Европа".



Двудневното събитие се проведе в хотел SPS Пловдив и имаше за цел да предостави полезна информация и възможност за отворена дискусия по темата за повече движение за децата в училище. Участниците имаха възможност за обмен на опит с колеги от цялата страна, а всички участници получиха и сертификати. Обучението за учители бе разделено на тематични сесии по два проекта на сдружение БГ Бъди активен - Physical Literacy for Life и HEPAS. Програмата във всеки от дните бе съставена от тематични сесии и стартира с панел за концепцията, дефиницията и общото разбиране на понятието “физическа грамотност". Проведена бе практика с прилагане на физическа грамотност - активна, забавна и предизвикателна сесия от екипа на БГ Бъди активен, както и отворена дискусия за въпроси и предизвикателства.



През първия ден на събитието участие взе Питър Върдин Учител по Физическо Възпитание и Професор – Физическа активност и Спорт, Канада, който направи онлайн презентация с добри примери, практики и ресурси за развиване на физическа грамотност при възрастни и деца и обогати знанието на участниците по темата за “Mетоди за повишаване на физическата грамотност при децата". През втория ден програмата бе по темата "Здрави и физически активни училища в Европа“, като фокусира вниманието върху това как можем да постигнем взаимодействие между основните компоненти на активното училище - здравословен начин на живот, физическа активност, физическо възпитание и спорт. Представени бяха добри примери и практики от Европа, които могат да бъдат мултиплицирани и в България.



Организацията и провеждането на цялото събитие бе съобразена с актуалните към датата на провеждането му изисквания на МЗ и се подчини на стриктното на спазване на противоепидемичните мерки, задължителни за всички участници!



Повече от 7 години БГ Бъди активен работи за насърчаване на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот сред учениците. Сдружението започва да работи с училища от 2014 година, като ги включва в седмицата на физическата активност и спорт в националната кампания Now We Move. През годините, сдружението работи с училищата по различни теми и чрез предоставяне на различни ресурси, добри практики и възможности за включване в обучения и семинари за повишаване на капацитета. В Европейския ден на спорта през 2021-ва се включиха близо 400 учебни заведения от цяла България и над 90 000 ученици.



Physical Literacy of Life (Живот с физическа грамотност) е проект, иницииран от Международната асоциация за спорт и култура (ISCA-International Sport and Culture Association), който цели да създаде физическа грамотност, да бъде ключов компонент по време на обучението чрез физическо възпитание, активност и спорт живота на европейските граждани.



HEPAS- Physically Active Schools in Europe e проект на Международната асоциация за спорт и култура и има за цел да създаде безплатен отворен образователен ресурс за преподаватели и други свързани с училището заинтересовани страни за подобряване на училищната физическа активност и програми за здравословен начин на живот за деца и юноши.