Физическа саморазправа между трима мъже в Пловдив

В резултат на бърза намеса полицаи от Шесто РУ заловиха извършители на грабеж. При патрулиране в квартал "Столипиново" униформените взели мерки за прекратяване на физическа саморазправа между трима мъже.



При изясняване на ситуацията се оказало, че единият от тях станал жертва на посегателство от страна на другите двама, които насила му отнели 165 лева.



Нападателите са били задържани за едно денонощие. Случката е отпреди седмица.