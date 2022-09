Фестивалът за улични изкуства 6Fest с ново издание в Пловдив

© Дванадесетото издание на Фестивал за улични изкуства 6Fest ще се проведе от 27 септември до 1 октомври 2022 г. в Пловдив като част от Културния календар на града. Входът за всички събития е свободен. За първи път 6Fest e част и от Есенен салон на изкуствата Пловдив 2022.



Изданието е тематично насочено към музиката. В ролята на улични музиканти ще видим популярни имена от българската поп и джаз сцена, а фестивалните локации ще бъдат емблематични за Пловдив места - главната пешеходна улица “Княз Александър І", Виенски павилион в Цар Симеоновата градина, Капана, Данов хълм (Сахат тепе), Бунарджика.



Първият концерт от фестивала е на Иво Димчев на 27 септември. Иво Димчев е хореограф, танцьор, режисьор, певец. Дори в месеците на пандемията от COVID-19 не престана да твори и да изнася концерти по различен и алтернативен начин, какъвто е присъщ за цялостното му творчество - онлайн и в домашни условия.



На 28 септември музикантът Велислав (Вили) Стоянов ще представи за първи път в Пловдив проекта си "Just Bossa" - инициативата му да вдъхне нов живот на музикалното наследство на големия български композитор и негов дядо Йосиф Цанков.



На 29 септември ни очакват два дамски концерта - на Миленита и Мила Роберт. Миленита е поп и джаз певица, но има роли и на големия тв и кино екран. През 2004 г. Миленита пише три от песните за дебютния филм "Мила от Марс“ на режисьорката Зорница София, който през същата година печели награда на международния кинофестивал в Сараево. През 2005 г. излиза дебютният й албум "Do it Again“. Мила Роберт е актриса и певица, става популярна с кавъри на известни песни. Песните на Мила са саундтрак на различни филми на млади режисьори. През декември 2020 г. излиза дебютният й албум "Еготрип“.



Вечерта на 30 септември е посветена на групите - ще слушаме “Таралеща". Димитър (Митко) Таралежков е български режисьор и музикант, бард. Завършва "Кино- и телевизионна режисура“ в "Нов български университет“. Част е от независимата режисьорска група "Бидон филм“, заедно с Олег Константинов и Никола Бошнаков. Но Таралежков е и поет с китара. Първоначално изпълнява песните си самостоятелно, а в момента концертира заедно с групата си “Таралеща".



Най-много събития на 6Fest ще се случат на 1 октомври, Световен ден на музиката. “Collegium Ritornello" ще изнесат класически концерт със забравени и рядко изпълнявани автори и произведения от епохата на Барока. “Collegium Ritornello" е бароков ансамбъл от 15 изпълнители - настоящи и бивши възпитаници на НУМТИ “Добрин Петков" - Пловдив. Основан е през 2019 г.



В програмата си на 1 октомври 6Fest включва и няколко парадни прояви, традиционна част от фестивала през годините. В парад по Главната пешеходна улица на Пловдив ще се включат музиканти и мажоретки от Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев" - Велинград, част от Народно читалище "Отец Паисий – 1893".



Пловдивският цирков артист и музикант Дарио Табаков с артистичен псевдоним Dario Bulgario ще изнесе концерт на кокили. Трима музиканти от Марица брас бенд ще направят изненадващи джаз флашмобове. Марица брас бенд е създаден през 2015 г. от саксофониста Венелин Георгиев. Запомнящо се е участието им в откриването на Европейска столица на културата през 2019 г. в италианския град Матера.



Предстоящото издание на Фестивал за улични изкуства 6Fest се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Национален фонд "Култура".