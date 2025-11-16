Фестивалът "Красива наука" в Пловдив събира изтъкнати български и международни учени

© Как можем да живеем без батерии и зарядни? Да очакваме ли български сортове, устойчиви на климатичните промени? Имат ли антарктическите микроорганизми антиракови свойства? Защо френски учен се интересува от стари радиоточки? И кого ще срещнем в новия пловдивски зоопарк? Отговорите на тези и на още много въпроси ще открият посетителите на третото издание на фестивала "Красива наука“, който ще се проведе от 27 до 30 ноември в Центъра по растителна и системна биология и биотехнология в жк "Тракия“.



Събитието събира над 40 учени в 70 събития, 15 демонстрационни щанда, 2 изложби и 5 тематични пространства. Фестивалът се организира от Фондация "Красива наука“ под патронажа и с основното партньорство на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, със съдействието на Община Пловдив, Центъра по растителна и системна биология и биотехнология и множество академични, корпоративни и международни партньори.



Всички събития са с безплатен вход, но местата са ограничени и изискват предварителна резервация.



Фестивалът предлага комплексно преживяване за хора от всички възрасти. Посетителите могат да слушат лекции, да участват в работилници, да гледат научни шоу програми, да разговарят с изследователи и да се докоснат до съвременната наука.



Залите носят тематични имена – Космос, Лаборатория, Енергия и ДНК, а фоайето се превръща в Зона "Откривател“ с десетки щандове и демонстрации.



Училищната програма – 27–28 ноември



Насочена към ученици от 1. до 12. клас, програмата разглежда теми, които допълват учебния материал:



биоразнообразие през опита на изследователите на Антарктида,



агрегатни състояния чрез експерименти по физика,



земните процеси през призмата на космически явления,



химия чрез вкусови рецептори,



математически игри и др.



От началото на месеца до момента близо 800 ученици са регистрирани за над 1400 места, а записванията продължават до 22 ноември. От 24 ноември свободните места ще бъдат достъпни за всички желаещи.



Програма и регистрация: beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/



Основната програма – 27–30 ноември



Вечерните часове на 27–28 ноември и целите дни на 29 и 30 ноември ще срещнат публиката със знакови български и международни учени.



Сред участниците са:



д-р Емил Вътов – молекулярен биолог от ЦРСББ,



доц. д-р Владимир Божилов – астрофизик,



доц. д-р Дочо Дочев и доц. д-р Любомир Методиев – палеонтолози,



доц. д-р Любомира Николаева-Гломб – вирусолог,



имунолози, физици, химици, орнитолози, геолози,



екипът на новия Зоопарк Пловдив,



журналистите Живко Константинов и Мария Чернева,



експертът по киберсигурност Ангел Сираков,



изследователят на дезинформацията Анди Стойчев.



От Франция пристига антропологът д-р Оливие Живър, а в Пловдив ще гостува и британският палеонтолог д-р Майкъл Санди. Щандът на Института по органична химия при БАН ще бъде представен съвместно с учени от Испания.



Специален фокус е поставен върху темата "Нашата планета“ – учените ще разкажат как изследват климатичните промени и какви решения предлагат за справяне с последствията им. Програмата включва още теми за космоса, здравето, технологиите и връзката между науката и изкуството.



В събота и неделя организацията позволява родители и деца да посещават различни събития едновременно, както и общи семейни активности.



Основна програма и резервации: beautifulscience.bg/p-programa/