|Фестивалът "Красива наука" в Пловдив събира изтъкнати български и международни учени
Събитието събира над 40 учени в 70 събития, 15 демонстрационни щанда, 2 изложби и 5 тематични пространства. Фестивалът се организира от Фондация "Красива наука“ под патронажа и с основното партньорство на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, със съдействието на Община Пловдив, Центъра по растителна и системна биология и биотехнология и множество академични, корпоративни и международни партньори.
Всички събития са с безплатен вход, но местата са ограничени и изискват предварителна резервация.
Фестивалът предлага комплексно преживяване за хора от всички възрасти. Посетителите могат да слушат лекции, да участват в работилници, да гледат научни шоу програми, да разговарят с изследователи и да се докоснат до съвременната наука.
Залите носят тематични имена – Космос, Лаборатория, Енергия и ДНК, а фоайето се превръща в Зона "Откривател“ с десетки щандове и демонстрации.
Училищната програма – 27–28 ноември
Насочена към ученици от 1. до 12. клас, програмата разглежда теми, които допълват учебния материал:
биоразнообразие през опита на изследователите на Антарктида,
агрегатни състояния чрез експерименти по физика,
земните процеси през призмата на космически явления,
химия чрез вкусови рецептори,
математически игри и др.
От началото на месеца до момента близо 800 ученици са регистрирани за над 1400 места, а записванията продължават до 22 ноември. От 24 ноември свободните места ще бъдат достъпни за всички желаещи.
Програма и регистрация: beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/
Основната програма – 27–30 ноември
Вечерните часове на 27–28 ноември и целите дни на 29 и 30 ноември ще срещнат публиката със знакови български и международни учени.
Сред участниците са:
д-р Емил Вътов – молекулярен биолог от ЦРСББ,
доц. д-р Владимир Божилов – астрофизик,
доц. д-р Дочо Дочев и доц. д-р Любомир Методиев – палеонтолози,
доц. д-р Любомира Николаева-Гломб – вирусолог,
имунолози, физици, химици, орнитолози, геолози,
екипът на новия Зоопарк Пловдив,
журналистите Живко Константинов и Мария Чернева,
експертът по киберсигурност Ангел Сираков,
изследователят на дезинформацията Анди Стойчев.
От Франция пристига антропологът д-р Оливие Живър, а в Пловдив ще гостува и британският палеонтолог д-р Майкъл Санди. Щандът на Института по органична химия при БАН ще бъде представен съвместно с учени от Испания.
Специален фокус е поставен върху темата "Нашата планета“ – учените ще разкажат как изследват климатичните промени и какви решения предлагат за справяне с последствията им. Програмата включва още теми за космоса, здравето, технологиите и връзката между науката и изкуството.
В събота и неделя организацията позволява родители и деца да посещават различни събития едновременно, както и общи семейни активности.
Основна програма и резервации: beautifulscience.bg/p-programa/
