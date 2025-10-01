ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фестивал за улични огнени спектакли се завръща в Пловдив
На площадното пространство пред Братската могила на 9 октомври (четвъртък) от 19:00 ч. ще гледаме огнения спектакъл "Ритуалът на трите пламъка“ на група "Inferno Saga“ (София). Трима "огнени пазители“ символизират три елемента – миналото, настоящето и бъдещето. Чрез игра с пламъка, всеки от тях разкрива своята сила, но едва когато тримата се обединят, огънят придобива истинска мощ. Формацията обединява Ангел Христов, Габриела Стефанова и Антон Хасан, които имат многогодишен опит в различни огнени формации у нас, но за първи път създават самостоятелна група преди година и половина.
Вдъхновени от древни митове, съвременно театрално изкуство и ритъма на музиката, артистите от "Inferno Saga“ създават огнени истории, които се разказват не с думи, а с пламък, движение и енергия. Техните спектакли комбинират класически техники с нестандартни хореографски решения, визуални ефекти и емоционална атмосфера.
Непосредствено след първия спектакъл, в 19:30 ч. ни очаква огненият спектакъл "Изкушение“ на групата "Повелители на Мечти“ (Стара Загора). Две възвисени фигури оживяват пред очите на публиката и я правят свидетел на техния хармоничен танц. Плавен и красив, той визуализира пълнотата на тяхната връзка. Внезапно се появява, забулена в мъгла и червен дим, друга женска фигура — изкусителка, която с хитрост и манипулации се опитва да разруши техните отношения.
Спектакълът изследва темата за връзките помежду ни – физически, емоционални и психически, – които водят до съблазън, разделение и възстановяване. "Повелители на Мечти“ е театрално-огнена формация, създадена през 2023 г., чиято цел е да популяризира у нас невербалния театър, огненото и цирковото изкуство, с фокус върху представления на открито, извън конвенционалните театрални сцени. Групата има три авторски спектакъла и е участвала в повече от 20 културни събития в страната и чужбина.
6Fest е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, танц, музика и др. В началото на тази година фестивалът получи отличието "EFFE Label 2024-2025“ на Европейската фестивална асоциация (EFA). Етикетът EFFE се присъжда от международно жури и е европейският знак за качество за забележителни арт фестивали, които демонстрират ангажираност към изкуството, участие на местната общност и международна активност. Фестивалът е създаден през 2017 г. и до момента има 17 издания в 10 български града с участието на близо 1000 артисти в над 200 събития. Основното международно издание на 6Fest се провежда в Пловдив, като през април тази година фестивалът събра артисти от 8 държави и за шеста поредна година беше част от Културния календар на Община Пловдив.
През 2020 г. 6Fest направи за първи път у нас специално тематично издание, посветено само на уличните огнени спектакли. През 2022 г. беше второто издание на формата. И двете се проведоха в Пловдив с подкрепата на Министерството на културата и с партньорството на Община Пловдив.
