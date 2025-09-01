© Фалстарт на разпоредителното заседание на делото срещу построка Петър Чернев и Стела Димитрова, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Причината е отсъствието на пострадалия малолетен Адриан и липсата на ясно заявена воля от страна на неговия законен представител.



По делото стана ясно, че детето е редовно призовано чрез назначения му представител.



Защитата на подсъдимия настоя, че бащата е бил надлежно уведомен и отказът му да се яви следва да се тълкува като нежелание за участие.



От своя страна адвокатът на пострадалия обясни, че има уважителни причини: детето е преминало медицински процедури на 29 август и в същото време започва училище на 1 септември, което е наложило бащата да го придружава.



Прокурор Костов заяви, че аргументите за отлагане целят шиканиране на процеса и напомни, че пострадалият има назначен особен представител, чиято роля е именно да го представлява. Според прокуратурата в този случай няма пречка делото да продължи.



Съдът обаче прие, че ситуацията е неясна, тъй като законният представител не е заявил категорично дали желае детето да участва лично, или заседанието да се проведе в негово отсъствие.



Поради това ход на делото не бе даден. Заседанието бе отложено за 12 септември от 9:30 часа.



"Не мога да се ангажирам да препредавам думите на бащата, аз съм защитник само на детето. При противоречиви интереси на родителите каквито има тук, аз мога само да препредавам информация.", каза защитникът на Адриан след делото.



