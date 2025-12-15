ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евтини мебели пускат в Пловдив
Как се отбелязват традициите в гимназията?
На 17 декември (сряда) мебели и изделия от дърво, произведени от учениците на гимназията, по традиция ще бъдат предложени на коледен базар от 12.00 часа и коледен благотворителен търг от 15.00 ч., които ще се проведат на в Актовата зала на училището.
Отново на 17 декември официално ще бъде открит новият STEM център "Дизайн и 3D прототипиране“ – Стартъп на професионалното образование и обучение в ПГВАД "Христо Ботев“ в града под тепетата.
