Евтини мебели пускат в Пловдив

© Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев“ в Пловдив е училище с традиции. Декември е месецът на традициите.



Как се отбелязват традициите в гимназията?



На 17 декември (сряда) мебели и изделия от дърво, произведени от учениците на гимназията, по традиция ще бъдат предложени на коледен базар от 12.00 часа и коледен благотворителен търг от 15.00 ч., които ще се проведат на в Актовата зала на училището.



Отново на 17 декември официално ще бъде открит новият STEM център "Дизайн и 3D прототипиране“ – Стартъп на професионалното образование и обучение в ПГВАД "Христо Ботев“ в града под тепетата.