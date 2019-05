"Евита" на Андрю Лойд Уебър с премиера в Опера Пловдив

© Бродуейската легенда "Евита" на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс е поредната музикална изненада на Опера Пловдив в знаковата 2019 година. Премиерата на мюзикъла с безсмъртния хит "Don't Cry For Me Argentina" и наградената с Оскар песен "You Must Love Me" от филма с Мадона е днес, 10 май, от 19:00 часа в Дома на културата. Правата за Пловдив са получени от фирмата на Андрю Лойд Уебър след продължителни преговори за всеки детайл, включително и одобрение на авторския превод на песните на български език от Цветомира Цонева.



Мюзикълът "Евита" се играе над 40 години на Уест Енд Лондон и Бродуей САЩ и е преведен на над 14 езика. С това той се нарежда сред най-известните мюзикъли на Андрю Лойд Уебър в световен мащаб, заедно с "Исус Христос Суперзвезда", "Фантомът на операта" и "Котки". Получил е три награди "Тони" - най-престижното отличие за мюзикъл в САЩ.



Първоначално "Евита" започва като концептуален рок-опера албум през 1976 година, а по-късно е превърнат в мюзикъл. Сюжетът е може би най-сполучливото претворяване на живота на Мария Ева Дуарте Де Перон - втората съпруга на аржентинския президент Хуан Перон, първа дама на южноамериканската република за шест години до ранната й кончина на едва 33 години през 1952 година. Нейната противоречива история е пресътворена на сцената на Опера Пловдив от режисьора Нина Найденова, хореографа Боряна Сечанова, сценографа Елица Георгиева и художника на костюми Николина Костова - Богданова.



Диригент на "Евита" е американският възпитаник Константин Добройков, който познава спецификата на жанра от Бродуей и с голям успех подготви заглавията "Човекът от Ла Манча", "Исус Христос Суперзвезда", "Коса" и "Мария от Буенос Айрес“. Той с ентусиазъм ръководи музикално проекта "Евита" като признава, че това е голямата му мечта още от детството, когато е слушал записи от мюзикъла на грамофон. Добройков изпълнява и друга сложна задача - в продължение на месец той програмира три кийборда за оркестъра със звученето на специфични инструменти и разнообразни ефекти, както изисква оригиналната партитура на Андрю Лойд Уебър.



Изненада за публиката е участието на актьора Стефан Вълдобрев, който прие предизвикателството да изпълни една от главните роли в мюзикъла - тази на Че, пресъздадена на големия екран от Антонио Бандерас. След успешните концерти на едни от най-престижните сцени в България - НДК, Античен театър и Народен театър, актьорът за първи път ще участва в подобна продукция, в която трябва да разучи над 10 музикални номера. В мюзикъла героят му Че се явява основен критик, но и вътрешен глас на Ева Перон и въпреки че мнозина правят асоциации с образа на Че Гевара, то в исторически план Първата дама на Аржентина и революцонерът не са се познавали. Ролята на Че готви и певецът Виктор Ибришимов след успешната му изява в премиерата на "Кабаре".



За ролята на Евита са поканени Рейчъл Роу, която безспорно е наследила таланта на майка си Камелия Тодорова, и гласовитата пловдивчанка Юлия Йорданова, която е трупала опит като изпълнител в САЩ. В образа на президента Перон, който е сериозно вокално предизвикателство, ще видим Георги Султанов и Атанас Сребрев, а останалите централни роли се изпълняват от Марк Фаулър, Момчил Караиванов и Станислава Момекова.



Режисьорът Нина Найденова дълго изучава историческите факти за Ева Перон - превърнала се в мит за Аржентина, еднакво силно обичана и силно мразена. Подходът й изследва "Славата" като амбиция, мисия, оръжие, протест и фанатизъм. За постановката на Опера © Пловдив Аржентинското правителство съдейства да се използват автентични фотоси и кадри от живота на Ева Перон - нейните срещи с работници, пламенните й речи от терасата на Президентството (или Розовата къща), пилеенето на пари, пътуванията до Европа, процесиите за нейното погребение… Документалните материали умело са вплетени в сценографията чрез мултимедията на визуалния артист Никола Налбантов.



Художникът на костюмите Николина Костова - Богданова внимателно изучава гардероба на Ева Перон. Нейната цел е чрез облеклото да пресъздаде на сцената метафора за кратката, противоречива и динамична история на Ева Дуарте от Лас Тодос, която пристига в големия град на 15 годишна възраст с една овехтяла рокличка, на 26 години се издига до Първа дама, която се облича с Диор и малко по-късно, преди да умре на 33 години, изнася последните си речи пред многохилядна тълпа от бедняци, облечена с кожено палто от визон.



Мюзикълът на Андрю Лойд Уебър е съставен само от музикални номера без говор между тях, което поставя предизвикателства на Хора и Балета на Опера Пловдив. Изпълнителите имат сценична задача бързо да се преобразяват от скърбящо население, пеещо Реквием за Евита в бунтовнически маси срещу политическата класа, от аржентинска надменна буржоазия във военна хунта. Естествено, всичко това е гарнирано със завладяващо танго, поставено от хореографа Боряна Сечанова, чийто последни проекти са танците в мюзикълите "Да пееш под дъжда", "Моя прекрасна лейди" и "Кабаре".



Зрителите ще могат да видят "Евита" само на 10 и 17 май преди началото на Opera Open. Спектакълът е на български език със субтитри на английски за чуждестранната публика. Билети се продават на касата на Операта, на касите на Ивентим и онлайн на eventim.bg.