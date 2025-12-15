© Считано от утре - 16 декември, се възстановява движението по ул. "Брезовско шосе“ след приключване на дейностите по преасфалтиране. В тази връзка се възобновява маршрутът на автобусни линии № 9 и № 15 до ИЗК "Марица“.



Припомняме, че ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология.



Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.



