Регионалният етнографски музей в Пловдив постави началото на дарителска кампания. От няколко години музеят работи активно да популяризира дарителството и дарителските актове.

В този смисъл всеки, който има нещо ценно в дома си, за което смята, че няма място, може да го дари на музея, стига да е в техния тематичен обхват.

"При нас то минава през идентификационна комисия, и тогава се превръща в движима културна ценност. Така паметта за предмет или за колекция се запазва и се предава във времето. Иначе ще си остане там, където е било през 19-ти или 20-ти век. Ние искаме да събудим това чувство у пловдивчани и гостите на Пловдив, за да пазим нашето минало и да го предадем на следващите поколения", разказа за Plovdiv24.bg директорът на Регионалния музей Ангел Янков.

Наскоро музеят получи поредното дарение - голяма салонна гарнитура, еклектичен стил от 20-те години на 20-ти век. Това е дарение от БНТ Пловдив.

"Ако за една институция това вече е брак, то за нас се явява изключително ценно постъпление. Тази гарнитура може да бъде едно чудесно попълнение за следващата експозиция, която подготвя музеят. Това е къща Павлити, където музеят иска да представи градската култура, да покаже модерния Пловдив от периода преди и след Освобождението, европеизацията на града, модернизацията. Така че това дарение се вписва идеално там.

С това дарение ние продължаваме политиката да популяризираме на нашите дарители. Освен художника Димитър Добрев и голямата колекция от ютии, освен другите големи дарения, които получихме, тук поставям и дарението на Румяна Герчева – майсторка на кукли от Шумен. Изработени от нея и дарени 56 кукли също ще намерят място в изложбените зали на музея.

Мога да кажа, че имаме и други такива дарения. И ние периодично ще анонсираме именно тези колекции или предмети, които дават нова перспектива, които са свидетелства за безкористен дарителски акт. Дарява богатият по дух човек, богатият на мисли, на ценни качества, а не на финанси. Дареното на музея остава за поколенията, като истинско наследство от миналото, като памет. Така то ще бъде съхранено във времето", поясни Ангел Янков.