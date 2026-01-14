ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергията "Пловдив - ЕСК 2019" продължава, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Официалното откриване на Пловдив – Европейска столица на културата беше един символичен момент, който дълго време ще носим в сърцата си, а може би вечно. Този момент отново събира граждани и гости на града около идеята за жив, отворен и вдъхновяващ град.
Днес наш специален гост ще бъде зам.- кметът по култура, археология и туризъм в Пловдив Пламен Панов. Ще чуете неговите емоции, цифри и факти, които той събира за града ни след това признание.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
