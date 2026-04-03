Община Пловдив стартира поредния мащабен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност, този път в сърцето на район "Южен“. Жилищният блок на ул. "Славееви гори“ № 24 (входове А, Б и В) ще бъде цялостно обновен, което ще донесе по-нисък разход на енергия за десетки домакинства, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

Инвестицията е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и е напълно финансирана със средства от европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Обща стойност на ремонтните дейности е 767 556,19 евро. Сградата разполага със 72 апартамента и обща разгъната площ от близо 4900 кв.м. Всички дейности трябва да приключат до 30 юни 2026 г.

Целта на проекта е сградата да премине в по-висок енергиен клас, което ще я направи по-устойчива на температурните промени през различните сезони. Заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов поясни, че се предвиждат следните мерки: цялостна изолация на външните стени, изолиране на покрива и пода, подмяна на старата дограма с нова, енергоспестяваща.

Plovdiv24.bg припомня, че това е поредната сграда, която е обект на ремонт и цялостно реновиране. В момента текат строително-ремонтните дейности по 8 блока в "Тракия", 8 - в "Южен" и 10 - в "Източен", район "Централен" има одобрени пет сгради. Стойността за обновяването на 26 сгради е на стойност 62 млн. лева.

Със санирането ще се подобри външния вид на блоковете, ще се намалят разходите за електрическа енергия и конструктивно ще се продължи живота на сградите.

След финализирането на обекта се очаква над 50% спестяване на енергия, което ще се отрази директно върху месечните сметки на обитателите. Проектът ще допринесе и за съществено намаляване на вредните емисии в района, подобрявайки общата екологична картина в "Южен“.

Строителните дейности се изпълняват от ДЗЗД "СЛАВЕЕВИ ГОРИ 24“, а контролът върху качеството е поверен на строителния надзор от "Т 7 КОНСУЛТ“ ЕООД.