Емил Русинов събра на работна среща директорите на всички училища и детски градини в "Източен"

© В навечерието на новата учебна година кметът Емил Русинов събра на нарочна среща директорите на всички училища и детски градини в район "Източен“. Присъстваха директорите, както на общинските, така и на държавни и частни образователни институции, ситуирани в района. Бяха разгледани и дискутирани важни въпроси, свързани с организиране на средата, подготовката на медицинските сестри за получаване и обработка на медицинските бележки на децата и учениците, реализиране на културния календар и други дейности.



На срещата присъстваше целият ръководен екип в администрацията, като компетентно и изчерпателно се коментираха различни теми като: поддържане в изряден вид на зелената система в дворовете, реализиране на Механизма за обхват, провеждане на Седмицата на мобилността, както и участие в образователни проекти и програми.



Емил Русинов пожела на всички успешна учебна година и заяви, че се гордее с постиженията на всички училища и детски градини и подчерта, че винаги ще застава зад всяка една добра образователна и социална инициатива.