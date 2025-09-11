ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Емил Русинов събра на работна среща директорите на всички училища и детски градини в "Източен"
На срещата присъстваше целият ръководен екип в администрацията, като компетентно и изчерпателно се коментираха различни теми като: поддържане в изряден вид на зелената система в дворовете, реализиране на Механизма за обхват, провеждане на Седмицата на мобилността, както и участие в образователни проекти и програми.
Емил Русинов пожела на всички успешна учебна година и заяви, че се гордее с постиженията на всички училища и детски градини и подчерта, че винаги ще застава зад всяка една добра образователна и социална инициатива.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две опасни ситуации за минути оставиха пловдивчанка без думи
10:38 / 11.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи
08:44 / 11.09.2025
След ремонти увеличават капацитета на детските заведения в Пловди...
08:41 / 11.09.2025
Новата пристройка и ремонтът на училище в Пловдив са на финал
08:37 / 11.09.2025
Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърс...
07:35 / 11.09.2025
Днес откриват най-новата детска ясла в Пловдив
07:00 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS