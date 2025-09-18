ИЗПРАТИ НОВИНА
Емил Русинов откри Европейската седмица на мобилността в ДГ "Щастливо детство"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:15
Вълнуващо и изключително полезно събитие се проведе днес в Детска градина "Щастливо детство“. Инициативата е част от Европейската седмица за градска мобилност (16 – 22 септември) и беше посветена на една от най-важните теми за малките – безопасността на движението.

Под мотото "Светофарът учи“ децата от всички групи имаха възможността да се превърнат в малки пешеходци, велосипедисти и дори полицаи, научавайки основните правила на пътя по един изключително забавен и интерактивен начин. С включването си в тази европейска инициатива, детската градина подчертава ангажимента си към устойчивата и безопасна градска среда. Дворът беше преобразен в умален градски път с маркирани пешеходни пътеки, светофари, пътни знаци и миниатюрни превозни средства.

Част от събитието бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, Нурджан Караджова – заместник областен управител на област Пловдив, Николай Чунчуков – главен секретар на Областна администрация Пловдив, и проф. Красимир Асенов – заместник-кмет от район "Тракия“.

Емил Русинов поздрави децата и екипа, като подчерта: "Безопасността на нашите деца е най-важният приоритет. Радвам се, че в Детска градина "Щастливо детство“ показват как ученето на правилата за движение може да бъде истински празник. Всички ние – община, институции и родители – трябва да работим заедно, за да възпитаме бъдещите отговорни участници в движението.“

Директорът на ДГ "Щастливо детство“ Евгения Попиванова, подчерта важността на тези инициативи. "С включването ни в Европейската седмица на мобилността, ние показваме, че безопасната и екологичната мобилност започва още от детската градина. Нашата основна цел е да дадем на децата не просто знания, а навици“, заяви тя.

В края на събитието кметът на район "Източен“ Емил Русинов и главният секретар на Областна администрация Николай Чунчуков поздравиха децата, като им поднесоха подаръци и отправиха специални пожелания към ръководството за бъдещи успехи и продължаване на тази изключително важна образователна мисия.







