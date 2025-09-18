ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Емил Русинов откри Европейската седмица на мобилността в ДГ "Щастливо детство"
Под мотото "Светофарът учи“ децата от всички групи имаха възможността да се превърнат в малки пешеходци, велосипедисти и дори полицаи, научавайки основните правила на пътя по един изключително забавен и интерактивен начин. С включването си в тази европейска инициатива, детската градина подчертава ангажимента си към устойчивата и безопасна градска среда. Дворът беше преобразен в умален градски път с маркирани пешеходни пътеки, светофари, пътни знаци и миниатюрни превозни средства.
Част от събитието бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, Нурджан Караджова – заместник областен управител на област Пловдив, Николай Чунчуков – главен секретар на Областна администрация Пловдив, и проф. Красимир Асенов – заместник-кмет от район "Тракия“.
Емил Русинов поздрави децата и екипа, като подчерта: "Безопасността на нашите деца е най-важният приоритет. Радвам се, че в Детска градина "Щастливо детство“ показват как ученето на правилата за движение може да бъде истински празник. Всички ние – община, институции и родители – трябва да работим заедно, за да възпитаме бъдещите отговорни участници в движението.“
Директорът на ДГ "Щастливо детство“ Евгения Попиванова, подчерта важността на тези инициативи. "С включването ни в Европейската седмица на мобилността, ние показваме, че безопасната и екологичната мобилност започва още от детската градина. Нашата основна цел е да дадем на децата не просто знания, а навици“, заяви тя.
В края на събитието кметът на район "Източен“ Емил Русинов и главният секретар на Областна администрация Николай Чунчуков поздравиха децата, като им поднесоха подаръци и отправиха специални пожелания към ръководството за бъдещи успехи и продължаване на тази изключително важна образователна мисия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин задържан за над 590 000 лв. дрога в Пазарджишко
16:57 / 18.09.2025
Одобриха инвестиционен заем за МБАЛ "Св. Мина"
17:07 / 18.09.2025
Променят закон заради претоварени камиони по пътищата
15:45 / 18.09.2025
Пловдивчанка: Или са некадърни, или го правят нарочно!
17:26 / 18.09.2025
Гласуваха забрана за движение на стари автомобили в центъра на Пл...
13:49 / 18.09.2025
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
12:17 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS