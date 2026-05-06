Математическата гимназия "Академик Кирил Попов“ в Пловдив отбелязва своя патронен празник с няколко събития, които са част от честванията по повод 55-годишнината от създаването на елитното училище.

Празничната програма започна в гимназията, където бе представена книгата "Живот, който не свършва…“, посветена на паметта на Кирчо Атанасов – дългогодишен директор, изтъкнат учител и общественик, информира Plovdiv24.bg.

Кулминацията на тържествата бе в зала "Колодрум“. Официалното отбелязване на юбилея бе съпътствано с празничен концерт на любимия на редица поколения български изпълнител Графа.

Значимата годишнина събра на едно място настоящи и бивши възпитаници, преподаватели и общественици. Събитието е и повод за равносметка и признание за приноса на учебното заведение към развитието на математическото образование в България през изминалите десетилетия.