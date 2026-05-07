Спешна комисия от РИОСВ – Пловдив е извършила проверка в околностите на село Лилково след сигнал за щети, причинени от кафява мечка. По разпореждане на директора на екоинспекцията, експерти са инспектирали района на Държавно ловно стопанство "Тракия" в местността "Тъмраш", за да установят мащаба на пораженията. Случаят е част от мащабната контролна дейност на инспекцията за месец април, в рамките на която са извършени над 300 проверки в целия регион, информира Plovdiv24.bg.

Сред по-сериозните сигнали е и случай на унищожаване на защитения растителен вид Родопски силивряк край село Горнослав. При проверка са открити изтръгнати растения, укрити в подножието на скалите, а по случая е сезирана прокуратурата.

Екоинспекцията е извършила и десетки проверки в защитени територии, резервати и зони по поречието на река Марица, като при тях не са установени нарушения.