Служители на сектор "Икономическа полиция" извършиха днес обиски в кабинети на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Проверки бяха проведени и в сградата на университета в Смолян, научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

За разпит са били отведени ректорът на висшето училище проф. д-р Румен Младенов, както и заместник-ректорът проф. д-р Невена Милева. По-късно двамата са били освободени, като към момента няма задържани лица. Това потвърдиха за медията ни от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за икономически престъпления. Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.