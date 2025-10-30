ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Екшън в "Тракия"
Зад волана на колата бил 56-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чиято алкохолна проба отчела над 2 промила.
Към 8 ч. сутринта подобна стойност дрегерът регистрирал и при водач на лек автомобил "Мерцедес“, на 43 години, засечен от асеновградски полицаи край Тополово. Срещу двамата извършители се водят бързи производства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проектант за бъдещото застрояване на "Филипово": Постигаме 29,5% ...
17:11 / 30.10.2025
Катастрофа между кола и ТИР на един от входовете на Пловдив
16:06 / 30.10.2025
Хуманоиден робот влезе в детска градина в Пловдив
15:12 / 30.10.2025
Хванаха крадците от "Капана"
14:50 / 30.10.2025
Разпитват свидетели, за да разгадаят имотната измама с 3 апартаме...
14:58 / 30.10.2025
Безпрецедентна среща при кмета на Пловдив
13:50 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS