Екипът на ТЕД БЕД търси нови таланти

Добре познатите на пазара Матраци ТЕД са сред водещите европейски компании в бранша и отбелязват 30 годишния си юбилей с ново разрастване на производствените си мощности. За да откликне на постоянно развиващите се пазари, както в родна България, така и в Европа, та чак до Азия, ТЕД БЕД открива 50 нови работни места в производствените си цехове в Пловдив.



"В противоречие на сътресенията в мебелния бранш в западна Европа, където освен свито търсене са налице и фалити на фирми с над 100 годишна история, компанията ни успешно се развива и печели доверието на международни партньори“, споделя Георги Примов – Производствен Директор на ТЕД БЕД.



Наскоро бяхме отличени и с престижна награда сред най-добрите индустриални работодатели в България, и категорично считам, че предлагаме не само едно добро място за работа с многообразни социални придобивки (медицински застраховки, топъл обяд, транспорт и ред други програми за подкрепа), но и нещо повече – принадлежност към едно голямо семейство и множество възможности за развитие, допълва той.



Изключителна иновация в ТЕД е и вътрешната им комуникационна система, където всички служители ежедневно биват информирани за новости, споделят открито мнение, а и могат да допринасят с идеите си за подобрения.



Свободни позиции, които компанията предлага: https://ted.hellofriday.io/apply-for-job/sluziteli-v-proizvodstvo-209.