ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Екипът на ТЕД БЕД търси нови таланти
"В противоречие на сътресенията в мебелния бранш в западна Европа, където освен свито търсене са налице и фалити на фирми с над 100 годишна история, компанията ни успешно се развива и печели доверието на международни партньори“, споделя Георги Примов – Производствен Директор на ТЕД БЕД.
Наскоро бяхме отличени и с престижна награда сред най-добрите индустриални работодатели в България, и категорично считам, че предлагаме не само едно добро място за работа с многообразни социални придобивки (медицински застраховки, топъл обяд, транспорт и ред други програми за подкрепа), но и нещо повече – принадлежност към едно голямо семейство и м
Изключителна иновация в ТЕД е и вътрешната им комуникационна система, където всички служители ежедневно биват информирани за новости, споделят открито мнение, а и могат да допринасят с идеите си за подобрения.
Свободни позиции, които компанията предлага: https://ted.hellofriday.io/apply-for-job/sluziteli-v-proizvodstvo-209.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обвиняват социални работници в злоупотреби и неприлагане на Закон...
16:23 / 25.09.2025
Данъчните продават търговски комплекс до Пловдив за 3.8 млн. лева...
14:21 / 25.09.2025
Нападнаха пловдивчанка, взеха й чанта с пари, документи и банкови...
12:24 / 25.09.2025
Шофьорка се зарече никога повече да не кара кола заради убито дет...
14:47 / 25.09.2025
Южният обходен колектор ще бъде приключен до края на 2028 година
11:48 / 25.09.2025
Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да в...
10:23 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS