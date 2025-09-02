ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екипи на ВиК Пловдив помагат на Плевен заради безводието
Специалистите съвместно набелязват приоритетни мерки и изготвят график за стартиране на необходимите дейности за възстановяване на водоснабдяването. Те се обединиха около необходимостта от стартиране на дейности по обследване със специализирана техника в индустриални зони на града, където има водопроводи с големи диаметри и малко на брой водопроводни отклонения, както и мобилизиране на служители в трайно необитавани обекти, с висока вероятност на течове.
Екипите на ВиК операторите в Пловдив и Русе ще оказват методическа подкрепа и при мерки срещу кражбите на вода и опити за манипулиране на водомерните устройства. При всеки установен случай на нерегламентирано ползване на вода от водопроводната система, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Плевен, ще се действа безкомпромисно.
Предстои изготвяне на карта с набелязаните участъци и стартиране на работните процеси. По време на дейностите екипите ще работят и по обследване за инфилтрация на канализационните шахти в града.
Уверяваме жителите, че "Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Плевен прави всичко възможно да се акумулират водни ресурси, като се използва всяка техническа възможност за подобряване на водоснабдяването в областта.
