Едно от най-емблематичните места в Пловдив отваря врати

© На 3 и 4 септември тя ще отвори врати, като пловдивчани и гости на града ще иматвъзможност да посетят мемориалния комплекс и да чуят любопитни факти за него, осмисляйки неговото значение през призмата на историята, архитектурата и пластичното изкуство.



Събитието се организира от район "Западен". Входът е свободен.



Часове за посещение: 10:00 – 21:00 ч.



Програма:



3 септември (сряда)



-17:30 ч. Музикално изпълнение на ASHA & I'Ko (Ани Шаркова – вокал, Илиан Колев – китара)



-18:00 ч. Лекция на д-р Видин Сукарев : Историческият контекст на паметника и неговата роля в градската памет



-18:30 ч. Лекция на арх. Чавдар Тенев, председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в Пловдив: Архитектурата като монументално изкуство



4 септември (четвъртък)



-17:30 ч. Музикално изпълнение на цигулка на Красимира Паурова



-18:00 ч. Лекция на доц. д-р Живка Валявичарска: Монументалната скулптура в комплекса и творчеството на Любомир Далчев



-18:30 ч. Лекция на Саркис Нерсесян и Евелина Петкова: Процес и форма в скулптурите на Любомир Далчев



Архитектурата и интериорът на монумента ще бъдат подчертани със светлинни акценти.



Организаторите отправят покана към всеки, който желае да се докосне едно от най-емблематичните места в Пловдив по един вдъхновяващ начин, да посетят събитието.