ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Едно от най-емблематичните места в Пловдив отваря врати
Събитието се организира от район "Западен". Входът е свободен.
Часове за посещение: 10:00 – 21:00 ч.
Програма:
3 септември (сряда)
-17:30 ч. Музикално изпълнение на ASHA & I'Ko (Ани Шаркова – вокал, Илиан Колев – китара)
-18:00 ч. Лекция на д-р Видин Сукарев : Историческият контекст на паметника и неговата роля в градската памет
-18:30 ч. Лекция на арх. Чавдар Тенев, председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в Пловдив: Архитектурата като монументално изкуство
4 септември (четвъртък)
-17:30 ч. Музикално изпълнение на цигулка на Красимира Паурова
-18:00 ч. Лекция на доц. д-р Живка Валявичарска: Монументалната скулптура в комплекса и творчеството на Любомир Далчев
-18:30 ч. Лекция на Саркис Нерсесян и Евелина Петкова: Процес и форма в скулптурите на Любомир Далчев
Архитектурата и интериорът на монумента ще бъдат подчертани със светлинни акценти.
Организаторите отправят покана към всеки, който желае да се докосне едно от най-емблематичните места в Пловдив по един вдъхновяващ начин, да посетят събитието.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пожарът в Цалапица е потушен, въздухът засега е чист
12:06 / 31.08.2025
Пожар на сметището в Цалапица, четири пожарни са на място
11:10 / 31.08.2025
Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират ...
10:19 / 31.08.2025
Авария остави почти цял квартал в Пловдив без вода
10:04 / 31.08.2025
Шофьор: В Пловдив е истински ад! Карат като луди!
09:27 / 31.08.2025
Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света
08:58 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS