|Една от емблемите на пловдивската пожарна: Помня аромата на всички събития
Професията сама го избрала, почти случайно, след завършване на средно образование. Но и продължение на професията в семейството, защото дядо му е бил пожарникар.
Изминалия път обобщава като години на много емоции, много желания, много радост, умора. В паметта му са се запечатали всички събития, заедно с аромата. Участвал е във всякакви спасителни акции - при пожари, срутвания, наводнения, катастрофи, големи аварии. "Винаги има опасности, във всички ситуации. Не бих ги степенувал, всяка ситуация е различна за себе си, всеки пожар е различен, всяко наводнение е различно" - споделя той.
Определя благодарността на хората като най-голямата, която пожарникарите получават. "Най-трогващо е понякога, когато не съм имал възможност да се запозная пряко с пострадалия за това, че той е бил в неадекватно състояние или неконтактен, и за мен като спомен е останал като силует. След време се появява един човек и казва: "Аз съм този". Това е най-вълнуващото" - връща лентата назад. Но определено приема признанието от колегите си за най-ценно и най-високо, защото е признание от професионалист.
Бришимов съветва младите си колеги да обичат професията и да я приемат като хоби. Неговите лични занимания са дайвинг, приложни спортове, туризъм, лов.
Подробности гледайте в прикаченото видео.
