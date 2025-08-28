ЗАРЕЖДАНЕ...
|Легендарен пловдивски пожарникар поема по нов път
"За всяка институция и всеки ръководител е тежко да се раздели с един невероятен професионалист, човек, който е дал не само живота си, а сърцето и душата за тази работа. За колегите - това е човек, под чието командване всеки е чувствал увереност, спокойствие, човек с трезви решения, реална преценка и адекватни решения" - каза директорът на пожарната ст. комисар Васил Димов.
Целият професионален път на Димитър Бришимов е посветен на пожарогасителната, спасителна и водолазна дейност, зад чиято двигателна енергия се развива и клубът по "Пожароприложен спорт" Пловдив-160. Започнал работа през 1994 г. в сектор "Летище Пловдив". Той е сред първите командири на новосформирация Аварийно-спасителен отряд, а след обединението с Гражданска защита поема специализираните оперативни дейности при пожари, земетресения, наводнения.
Бил е лицето на България в много мисии извън страната, сред които Иран, Израел, Сърбия. Притежава всички отличия на Министерство на вътрешните работи, всички степени на почетния знак, почетен медал от президента на Република България, награждаван е с обявяване на благодарност, с лично оръжие...
Директорът връчи официално на Бришимов благодарствено писмо и плакет за дългогодишна служба. "Със сигурност ще му е трудно да прецени колко човешки живота е спасил или е помогнал да се спаси" - отбеляза ст. комисар Димов.
Албум със снимки ще напомня на Бришимов за важни моменти от професионалния му път. Колегите му подариха пожарникарска каска.
"Благодаря на всички колеги, че ми имаха доверие, че успяхме да постигнем всички тези неща, които преди малко спомена директорът. Гордея се с вас, с всички, с които съм работил. Създадохте ми спомени, които са за два живота. И положителни емоции, които съм сигурен, че във всяка ситуация ще ми дават сили.
Благодаря още веднъж за всичко, което имахме с вас. Продължавам да бъда с вас" - каза самият Бришимов.
Как беше изпратен гл. инсп. Димитър Бришимов - гледайте в прикаченото видео!
