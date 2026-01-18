Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава

© Един от най-популярните нощни барове от близкото минало, Club Pasha Plovdiv, се продава, научи Plovdiv24.bg.



Барът затвори врати на 1 февруари 2025 година, след години като диско бар с разнообразна музика и програма, един от малкото клубове в града, където не се пускаше попфолк. Все още няма яснота каква ще бъде концепцията на новия собственик.



Обектът обхваща 832 кв.м и разполага с капацитет до 500 души. Разпределението включва основна зала, предверие, гардеробна и две санитарни помещения, което осигурява гъвкавост за различни формати – нощни партита, музикални събития с DJ, събитийни пространства или ребрандиране с нова концепция.



Придобиването на Club Pasha Plovdiv подчертава интереса на инвеститорите към готови активи с изградена инфраструктура, позволяващи незабавно стартиране на дейност.



Локацията и капацитетът на клуба са основните фактори за сделката, като новият собственик разполага с възможността да развие съществуващата концепция или да внедри нова, използвайки наличната материална база.