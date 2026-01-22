Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен списък на НАП

© Facebook Любимият рибен ресторант на пловдивчани и гостите на града "Рибарника“ е част от "черния" списък на НАП Пловдив за обекти, подлежащи на запечатване към 21 януари, видя Plovdiv24.bg в сайта на институцията.



Припомняме, че заради въвеждането на еврото в България приходната агенция започна масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.



Според публичната информация бистрото се стопанисва от фирма РИБАРНИКА ПЛОВДИВ ООД, която е регистрирана през ноември 2016 година.



Обектът на агенцията се намира на ул."Цар Симеон" в "Тракия". Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 5 000 лв.



Към 2021 година фирмата е имала 22 служители. Управители на дружеството са съдружник е Димитър Тодоринов и Христо Петров.



Ресторантът има изключително добре поддържан сайт. Всеки потенциален клиент може да разгледа менюто и цените спокойно и да си поръча това, което му е направило най-голямо впечатление. Фирмата има добре поддържана Фейсбук страница и Инстаграм профил.



От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.