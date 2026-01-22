ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Един от най-известните ресторанти в Пловдив попадна в неприятен списък на НАП
Припомняме, че заради въвеждането на еврото в България приходната агенция започна масирани проверки на различни бизнеси в цялата страна.
Според публичната информация бистрото се стопанисва от фирма РИБАРНИКА ПЛОВДИВ ООД, която е регистрирана през ноември 2016 година.
Обектът на агенцията се намира на ул."Цар Симеон" в "Тракия". Началният внесен капитал, с който е започнат бизнесът, е 5 000 лв.
Към 2021 година фирмата е имала 22 служители. Управители на дружеството са съдружник е Димитър Тодоринов и Христо Петров.
Ресторантът има изключително добре поддържан сайт. Всеки потенциален клиент може да разгледа менюто и цените спокойно и да си поръча това, което му е направило най-голямо впечатление. Фирмата има добре поддържана Фейсбук страница и Инстаграм профил.
От конкретния публичен списък гражданите могат да разберат къде НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС и кой обект има предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект“. Тя може да бъде наложена за срок до 30 дни, независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS