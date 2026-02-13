ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-големите идва на Античния театър в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)674
©
Al Bano e Jasmine Carrisi
На 30 август 2026 г. в 20:00 часа Пловдив ще посрещне една от най-големите легенди на италианската музика – Ал Бано за концерт, който обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се и вълнуващи събития в културния календар на България.

С повече от пет десетилетия на световната сцена, десетки албуми и милиони продадени копия, Ал Бано е символ на италианската музикална страст и романтика. Неговите емблематични хитове "Felicità", "Ci sarà", "Sharazan" и "Sempre sempre" са част от златния фонд на европейската поп музика и продължават да звучат актуално и днес. Участията му на фестивала в Санремо и световните турнета затвърждават статута му на артист с непреходно влияние.

"За мен музиката е мост между хората и културите. Да пея на сцена като Античния театър в Пловдив е чест и вдъхновение. Очаквам тази вечер да бъде празник на любовта, живота и красивите мелодии, които ни обединяват," споделя Ал Бано.

Особено вълнуващ акцент в програмата ще бъде участието на неговата дъщеря Jasmine Carrisi. Млада, модерна и уверено изграждаща собствена кариера, тя носи знака на новото поколение на италианската музика. Съвместната им поява на сцената придава на концерта дълбоко личен и емоционален характер – среща между поколения, традиция и бъдеще.

Към звездния състав се присъединяват и две изключителни международни артистки:

Laura Bretan – световно признато сопрано, покорило милиони зрители с участията си в "America's Got Talent" и "Românii au talent". Нейният кристален глас и впечатляващ диапазон превръщат всяко изпълнение в истинско емоционално преживяване.

Montserrat Marti Caballé – утвърдена оперна певица с международна кариера и достойна наследница на великата Монсерат Кабайе. Нейното присъствие гарантира класа, традиция и артистична дълбочина от най-високо ниво.

Концертът ще предложи впечатляваща симбиоза между поп и класическа музика, между легендарен опит и млад талант, между италианска страст и величието на Античния театър – една от най-впечатляващите сцени в Европа.

Билети се продават онлайн на Eventim.bg и всички билетни каси в мрежата на Ивентим на цени от 50 евро до 90 евро. За най-големите фенове са осигурени специални билети за ВИП зона с подарък на цена 110 евро.

На 30 август Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на любов, музика и незабравима семейна емоция, запазена марка на легендата Ал Бано!







