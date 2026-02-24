ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-цитираните учени в света в областта на психиатрията и неврологията стана доктор хонорис кауза на МУ-Пловдив
Проф. д-р Майкъл Мес е международно признат психиатър, невропсихиатър и клиничен изследовател. Той е професор по психиатрия в Център за психично здраве към Народна болница в провинция Съчуан и в Медицинския факултет на Университета по електронни науки и технологии на Китай. Заема водещи позиции като научен директор и консултант в болници в Антверпен, Маастрихт, Вандербилт (САЩ), Дюселдорф и Брестия. Работи като професор по психиатрия в престижни университети в Банкок (Тайланд), Гелонг (Австралия), Лондонрина (Бразилия), Сеул (Корея) и Чънду (Китай). Той е учен в областта на транслационните науки, чиито изследвания включват епидемиологични и клинични изследвания, фармацевтични изпитвания и молекулярни експерименти.
Проф. Дроздстой Стоянов – директор на Научноизследователския институт на МУ-Пловдив и ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология, представи кандидатурата на проф. Мес и мотивите да бъде отличен.
Класиран е сред 0.01% от най-влиятелните учени в света, носител на множество международни отличия. Научната му продукция се отличава със значителен принос в изследването на патофизиологията на психичните разстройства, особено депресия, хронична умора, оксидативен и нитрозативен стрес. Показва как психосоциалният стрес води до възпалителна активация, свързана с тревожност и депресия. Доказва ефективността на противовъзпалителни антиоксидантни средства при шизофрения и хронични умора синдроми.
Проф. Мес от дълги години сътрудничи на МУ-Пловдив. Той е гост-лектор към Катедрата по психиатрия и медицинска психология, изследовател в направление "Транслационна невронаука“ на Научноизследователския институт и водещ изследовател по Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на университета. Световнопризнатият учен е активен участник в редица научни форуми, организирани от университета, и подкрепя кариерното развитие на академичните кадри.
