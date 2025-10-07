ЗАРЕЖДАНЕ...
|EVN Топлофикация посъветва клиентите си
В тази връзка EVN Топлофикация напомня отново на онези свои клиенти, които към момента извършват ремонти по отоплителните тела и сградните отоплителни инсталации, да приключат с ремонтите дейности в максимално кратки срокове, след което да уведомят дружеството – на тел. 0700 1 7898 и със съобщение на абонатната станция. Едва след това може да се запълнят инсталациите и да се стартира отоплението.
EVN Tоплофикация напомня, че клиентите имат възможност да поискат по-ранно включване на абонатната станция в тяхната сграда, тъй като нормативните условия за цялостно пускане на отоплението в града към момента не са налични. За целта е достатъчно представянето на протокол от общо събрание на сграда етажна собственост, в който 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това. Протоколът се предоставя по един от следните начини – в EVN Офис в Пловдив, координатори по райони или при съответната фирма за дялово разпределение (ФДР).
Други полезни съвети от EVN Топлофикация:
За качествено пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне регулиране степента на загряване.
Препоръчваме клиентите да проверят индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ) по радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания да се обърнат към своя топлинен счетоводител.
EVN Топлофикация съветва клиентите си да изберат дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите. Неговите предимства са безспорни:
- ежемесечнo отчитане без фактури с прогнозни дялове
- отпадат изравнителните сметки
- без влизане в имотите за отчитане
- ясни и разбираеми фактури
