EVN Топлофикация посъветва клиентите си

© EVN Топлофикация извърши инспекции по всички абонатни станции в Пловдив с цел подготовка за новия отоплителен сезон. При направения оглед беше установено, че в някои жилищни сгради все още живущите извършват ремонти по вътрешните отоплителни сградни инсталации, като в тези случаи инсталациите сe дренират (източват).



В тази връзка EVN Топлофикация напомня отново на онези свои клиенти, които към момента извършват ремонти по отоплителните тела и сградните отоплителни инсталации, да приключат с ремонтите дейности в максимално кратки срокове, след което да уведомят дружеството – на тел. 0700 1 7898 и със съобщение на абонатната станция. Едва след това може да се запълнят инсталациите и да се стартира отоплението.



EVN Tоплофикация напомня, че клиентите имат възможност да поискат по-ранно включване на абонатната станция в тяхната сграда, тъй като нормативните условия за цялостно пускане на отоплението в града към момента не са налични. За целта е достатъчно представянето на протокол от общо събрание на сграда етажна собственост, в който 2/3 от собствениците писмено са изразили съгласието си за това. Протоколът се предоставя по един от следните начини – в EVN Офис в Пловдив, координатори по райони или при съответната фирма за дялово разпределение (ФДР).



Други полезни съвети от EVN Топлофикация:



За качествено пускане на отоплението е необходимо регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление, а едва след това може да започне регулиране степента на загряване.



Препоръчваме клиентите да проверят индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ) по радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания да се обърнат към своя топлинен счетоводител.



EVN Топлофикация съветва клиентите си да изберат дистанционния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите. Неговите предимства са безспорни:



- ежемесечнo отчитане без фактури с прогнозни дялове



- отпадат изравнителните сметки



- без влизане в имотите за отчитане



- ясни и разбираеми фактури